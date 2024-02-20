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В ДНР заявили, что в подземельях завода в Авдеевке скрываются бойцы ВСУ

Гагин: в подземельях коксохимического завода в Авдеевке скрываются военные ВСУ

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Alexander Ermochenko/Reuters

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что некоторое количество военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывается в подземельях коксохимического завода в Авдеевке, как это в 2022 году было на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, кто-то из этих украинских бойцов «оказывает сопротивление», а «кто-то выходит» с территории завода.

«Сколько их — мы пока сказать не можем, потому что это предприятие советского образца и там подземных коммуникаций достаточно много. Точно так же, как это было и на «Азовстали», они укрываются в подземельях, там есть коммуникации, вода», — заявил советник главы ДНР.

Он добавил, что зачистка Авдеевки продолжается.

Накануне глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска взяли в плен немало украинских военных в районе перешедшего под контроль армии РФ города Авдеевка.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

Ранее в Пентагоне назвали сдачу Авдеевки предвестником дальнейших поражений ВСУ.

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