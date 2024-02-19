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Кадыров предрек продвижение до Киева после взятия Авдеевки

Кадыров об Авдеевке: будем большими шагами двигаться вперед до Киева

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Татьяна Барыбина/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после взятия Авдеевки Россия будет двигаться большими шагами дальше до Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не только Авдеевку, но и еще несколько сел забрали. Каждый сантиметр земли, который мы забираем, это для нас нужно. Потому что там находятся бандиты, террористы, шайтаны. У них нет ничего святого, поэтому их надо уничтожать», — пояснил Кадыров.

По его словам, украинские войска бьют по мирным жителям, а президент России Владимир Путин «не дает возможности полным ходом провести спецоперацию из-за того, что там находятся мирные жители».

До этого советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин говорил, что позиции ВСУ могут развалиться после взятия Авдеевки из-за эффекта домино.

Гагин подчеркнул, что руководство Украины стало чаще рассматривать пути бегства из страны, а поддержавшие Киев страны уже оценивают репутационные риски этой поддержки.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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Взятие Авдеевки
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