Кадыров предрек продвижение до Киева после взятия Авдеевки

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после взятия Авдеевки Россия будет двигаться большими шагами дальше до Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не только Авдеевку, но и еще несколько сел забрали. Каждый сантиметр земли, который мы забираем, это для нас нужно. Потому что там находятся бандиты, террористы, шайтаны. У них нет ничего святого, поэтому их надо уничтожать», — пояснил Кадыров.

По его словам, украинские войска бьют по мирным жителям, а президент России Владимир Путин «не дает возможности полным ходом провести спецоперацию из-за того, что там находятся мирные жители».

До этого советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин говорил, что позиции ВСУ могут развалиться после взятия Авдеевки из-за эффекта домино.

Гагин подчеркнул, что руководство Украины стало чаще рассматривать пути бегства из страны, а поддержавшие Киев страны уже оценивают репутационные риски этой поддержки.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.