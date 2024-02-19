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Рогов заявил об ожесточенных боях на Запорожском направлении

Рогов: ожесточенные бои идут в районе Вербового и Работино

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Павел Лисицын/РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Запорожском направлении в районе Вербового и Работино идут ожесточенные бои. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, наиболее ожесточенные бои идут на Ореховском направлении Запорожской линии фронта. Украинские войска несут потери в технике и в личном составе.

«Наши ребята теснят противника в районе Вербового и Работино», — пояснил Рогов.

До этого Рогов заявлял, что российские войска продвинулись на расстояние до 1,5 км на участке линии боевого соприкосновения в районе населенных пунктов Вербовое и Работино.

Штурмовики ВС РФ смогли продвинуться значительно дальше своих изначальных позиций, заняв более выгодное положение. Рогов отметил, что перед Украиной встала угроза потери так называемого Работинского выступа между населенными пунктами Нестерянка и Новопокровка Запорожской области.

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