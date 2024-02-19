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В Авдеевке нашли тела военных с шевронами США и Польши на форме

В Авдеевке нашли тела военных с польскими и американскими шевронами на форме

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На форме военнослужащих, которые были найдены после зачистки Авдеевки, найдены польские и американские шевроны Об этом сообщает советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Зачистка Авдеевки открыла немало интересных нюансов. В данном случае речь идет о брошенных вооруженными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны», — сообщил Кимаковский.

До этого сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке совершили множество преступлений. По его словам, о военных преступлениях украинской армии рассказали люди, которые находятся в пунктах временного размещения. Они поделились тем, что им пришлось пережить, особенно в последние дни, когда ВСУ уже не пытались беречь гражданское население, отметил Пушилин.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее на Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки.

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