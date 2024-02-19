Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке совершили множество преступлений. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, о военных преступлениях украинской армии рассказали люди, которые находятся в пунктах временного размещения. Они поделились тем, что им пришлось пережить, особенно в последние дни, когда ВСУ уже не пытались беречь гражданское население, отметил Пушилин.

Глава региона подчеркнул, что все факты и свидетельства очевидцев и пострадавших документируются. В последующем их будут использовать для установления причастных к преступлениям против мирного населения, заключил он.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее на Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки.