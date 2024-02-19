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Стало известно имя командующего российскими войсками в битве за Авдеевку

«МК»: войсками ВС РФ в боях за Авдеевку командовал генерал-полковник Мордвичев

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Alexander Ermochenko/Reuters

Российскими войсками в боях за Авдеевку руководил командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев. Об этом стало известно после того, как президент РФ Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму по случаю освобождения города, передает издание «МК».

Уточняется, что в состав группировки «Центр», которая штурмовала Авдеевку, входили 55-я отдельная мотострелковая бригада (горная), 35-я отдельная мотострелковая бригада, 30-я отдельная мотострелковая бригада и другие воинские части и соединения.

Год назад Андрея Мордвичева назначили командующим войсками Центрального военного округа. В это же время он возглавил группировку «Центр» в зоне специальной военной операции.

Накануне в министерстве обороны России сообщили, что российские военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Центр» приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке в Донецкой народное республике.

Ранее в США назвали следующую цель России после Авдеевки.

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