Российские военнослужащие смогли занять четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины в районе Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«За вчерашний день и сегодняшнюю ночь мы взяли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино», — заявил Рогов.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военные на Херсонском направлении смогли занять более выгодные позиции и поразили противника в районах населенных пунктов Львово и Тягинка, а также в Работино и Вербовое в Запорожской области.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военных, боевую машину пехоты и три автомобиля. Также российские военнослужащие уничтожили артиллерийскую систему М777 и радиолокационную станцию AN/TPQ-48 американского производства.

13 февраля сообщалось, что Вооруженные силы РФ атаковали украинские подразделения в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Никополь на Херсонском направлении.

Ранее Зеленский заявил о готовности поехать с Трампом на линию фронта.