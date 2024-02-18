МО РФ опубликовало кадры отступления ВСУ из Авдеевки

Министерство обороны России опубликовало кадры бегства подразделений Вооруженных сил Украины из Авдеевки. На видео видно, как солдаты противника бегут со своих позиций под плотным огнем ВС РФ.

«Под непрерывным огневым воздействием российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что российские войска в ходе освобождения Авдеевки от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) 17 февраля продвинулись на глубину 8,6 км. По данным ведомства, общая площадь взятой войсками группировки «Центр» территории достигает 31,75 кв. км. В результате боев ВСУ потеряли порядка 1500 военнослужащих.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В МО РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

Ранее в Кремле раскрыли подробности операции по взятию под контроль Авдеевки.