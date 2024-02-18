Минобороны РФ готовит списки бойцов, отличившихся при освобождении Авдеевки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министерство обороны РФ подготавливает списки летчиков и бойцов, которые принимали участие в освобождении Авдеевки. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время министерство обороны готовит персональные списки на награждение бойцов, которые принимали участие в операции по взятию Авдеевки. Обязательно герои нашей операции будут награждены», — сказал Песков.

До этого министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что российские силы полностью взяли под контроль населенный пункт Авдеевка под Донецком.

В ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся «мощным оборонительным узлом» Вооруженных сил Украины. Потери украинской стороны, по данным ведомства, составили более 1500 военнослужащих в течение истекших суток. При этом отдельным разрозненным подразделениям удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

Ранее на Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки.