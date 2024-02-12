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В ВСУ признали отсутствие бронетехники у армии

Представитель ВСУ Гуменюк заявила об отсутствии бронетехники у армии

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nna Varenytsia/Reuters

В арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось бронетехники. Такое заявление сделала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк, слова которой передает Telegram-канал «Мы Украина».

«Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, враг экономит и свою», — сказала Гуменюк.

12 февраля депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский признал, что Вооруженные силы Украины уже ведут боевые действия в одиночку без поддержки Запада.

В этот же день лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер сказал, что президент России Владимир Путин достигнет успеха на Украине без материальной поддержки со стороны Белого дома.

До этого офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Вашингтон терпит поражение на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее в США рассказали, куда пойдет новый пакет помощи для Украины.

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