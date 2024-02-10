НАТО намерено подготовиться к конфронтации с РФ на десятилетия

НАТО намерено подготовиться к многолетнему противостоянию с Россией, но при этом не собирается с ней воевать. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для газеты Welt am Sonntag.

«НАТО не стремится к войне с Россией. Однако мы должны подготовиться к противостоянию, которое может продлиться десятилетия», — сказал Столтенберг.

Он также призвал к ускорению заказов для европейских оборонных компаний. По его мнению, производителям нужны подписанные контракты для увеличения производства вооружения.

До этого Столтенберг сообщал, что на текущий момент альянс не видит непосредственной угрозы в отношении кого-либо из союзников. Также генсек рассказал, что альянс разместил новые контракты на производство боеприпасов на €10 млрд с июля 2023 года.

28 января Трамп заявил, что не верит в желание НАТО защитить Штаты. До этого бывший американский посол США в альянсе Иво Даалдер сказал, что НАТО ждут крупные изменения в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах президента Штатов.

Ранее генсек НАТО назвал Украину выгодной сделкой для США.