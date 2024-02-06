Патрушев рассказал об отношении властей Украины к своим гражданам

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что украинские власти показали, что не жалеют собственных людей. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, ярким примером такого отношения Киева к собственным людям показала трагедия со сбитым под Белгородом самолетом Ил-76, где на борту были украинские военнопленные.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск после ракетной атаки. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена. В Минобороны РФ заявили, что воздушное судно сбили зенитными ракетами, запущенными украинскими Вооруженными силами из Харьковской области.

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал к расследованию катастрофы Ил-76 на международном уровне. 31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что самолет сбила американская система Patriot.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о ходе расследования крушения Ил-76.