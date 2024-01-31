В Кремле ответили на вопрос о ходе расследования крушения Ил-76

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать крушение военно-транспортного самолета Ил-76, которое произошло в Белгородской области. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В ходе мероприятия журналисты поинтересовались у представителя президента РФ, на каком этапе находится расследование авиакатастрофы. При этом он подчеркнул, что не располагает подобной информацией.

«Но я могу подтвердить, что расследование продолжается», — сказал Песков.

24 января в районе белгородского населенного пункта Яблоново был сбит самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных украинских солдат. Их сопровождали шесть членов экипажа и три офицера Вооруженных сил РФ.

По данным российского министерства обороны, крушение воздушного судна произошло из-за ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины. В ведомстве отмечали, что попавшие в Ил-76 снаряды были выпущены из Харьковской области.

31 января появилась информация, согласно которой самолет был сбит при помощи зенитного ракетного комплекса западного образца. Согласно данным РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты предварительной экспертизы обнаруженных на месте падения поражающих элементов ракеты.

Ранее Путин допустил, что украинские войска могли по ошибке сбить Ил-76 с пленными бойцами ВСУ.