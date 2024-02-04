Российские силы ПВО отразили атаку ВСУ на Запорожскую область

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку Вооруженных сил Украины на Розовку в Запорожской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Система ПВО Вооруженных сил России отразила вражескую атаку на Розовку в Куйбышевском районе Запорожской области», — написал Рогов.

При этом информации о пострадавших и разрушениях не поступала.

До этого российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Бердянском в Запорожской области. Отмечается, что подразделение городской военной комендатуры обнаружило и классифицировало их как ударные реактивные дроны-камикадзе UJ-25 Skyline, которые производит украинская авиационная компания «Укрджет». Беспилотники были оснащены зарядом пластичным взрывчатым веществом весом в 3 кг и поражающими компонентами кассетного типа.

Ранее в Минобороны назвали недельные потери ВСУ на Запорожском направлении.