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Российские силы ПВО отразили атаку ВСУ на Запорожскую область

Рогов: система ПВО отразила атаку ВСУ на Запорожскую область

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Минобороны России/РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку Вооруженных сил Украины на Розовку в Запорожской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Система ПВО Вооруженных сил России отразила вражескую атаку на Розовку в Куйбышевском районе Запорожской области», — написал Рогов.

При этом информации о пострадавших и разрушениях не поступала.

До этого российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Бердянском в Запорожской области. Отмечается, что подразделение городской военной комендатуры обнаружило и классифицировало их как ударные реактивные дроны-камикадзе UJ-25 Skyline, которые производит украинская авиационная компания «Укрджет». Беспилотники были оснащены зарядом пластичным взрывчатым веществом весом в 3 кг и поражающими компонентами кассетного типа.

Ранее в Минобороны назвали недельные потери ВСУ на Запорожском направлении.

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