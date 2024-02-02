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Россия на 27% увеличила выпуск гражданской продукции

Путин: Россия на 27% увеличила выпуск гражданской продукции за полтора года

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия за последние полтора года смогла увеличить выпуск гражданской продукции на 27%. Об этом сообщает ТАСС.

«В целом, предприятия оборонки, как это ни покажется странным на первый взгляд, при необходимости поставлять вооружения на линию фронта, почти на 30% - 27% если быть более точным - увеличили выпуск гражданской продукции за последние полтора года», — заявил российский лидер.

До этого Путин заявил, что более 520 тысяч новых рабочих мест было создано в оборонно-промышленном комплексе страны за последние полтора года.

2 февраля стало известно, что сотрудники тульского научно-производственного объединения (НПО) «Сплав» им. А. Н. Ганичева стали обладателями ордена «За доблестный труд». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Путин заявил о превосходстве новейшего российского вооружения.

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