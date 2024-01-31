Российские средства ПВО сбили 9 снарядов HIMARS и 81 беспилотник ВС Украины

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кроме того, силы РФ уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе в районах населенных пунктов Петровское, Токаревка Харьковской области Украины, Житловка, Кременная Луганской народной республики, Харцызск Донецкой народной республики, Жовтневое, Орлянское Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области.

ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав РФ.

Некоторое время назад издание Business Insider заявило, что ВСУ больше не могут полагаться на предоставленные Соединенными Штатами ракеты HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur, поскольку российские системы радиоэлектронной борьбы значительно эффективнее.

14 декабря в ходе объединенной прямой линии и пресс-конференции по итогам года президент Владимир Путин заявлял, что страны Запада предоставили Украине все, что обещали, и даже больше. Глава государства тогда отмечал, что с начала спецоперации российские войска уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2).

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.