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В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»

«РГ»: в России испытали квадрокоптер «Перун-Ф» с ПТРК «Конкурс»

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Depositphotos

Квадрокоптер «Перун-Ф», который вооружили противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Конкурс», испытали в России. Об этом сообщает «Российская газета».

В публикации отмечается, что дрон может применять ПТРК с земли и с воздуха, а также обладает эффективной дальностью командно-телеметрических каналов до 55 километров. «Перун-Ф» может наносить удары по выдвигающейся бронетехнике противника.

Издание подчеркивает, что ПТРК «Конкурс» был принят на вооружение в 1974 году, днем он может стрелять на расстояние до четырех километров, а также пробивать до 250 миллиметров брони под углом 60 градусов.

До этого стало известно, что в России разработали новый ручной пулемет калибра 5,45 мм, который был создан в интересах российской армии, он должен выйти на испытания.

12 января глава российского министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что в стране заканчивается тестирование системы унифицированных высокоточных помехозащищенных боевых припасов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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