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В Мелитополе прозвучали три взрыва

В Мелитополе произошли три взрыва

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

В Мелитополе Запорожской области прозвучали три взрыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, первый произошел около 00:08 мск. Примерно через 10 минут раздался второй взрыв. О третьем взрыве Рогов написал в 00:48 мск.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.

Рогов отметил, что причины и природа взрывов сейчас уточняются.

Ранее сообщалось, что системы ПВО российских войск за прошедшие сутки сбили 51 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ряд других объектов.

Всего с начала СВО российские войска уничтожили 11 140 беспилотников, 452 ЗРК, 568 самолетов, 265, вертолетов, 14 768 бронемашин, включая танки, 1206 РСЗО, 7846 артиллерийских орудий и минометов, а также тысячи единиц другой техники.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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