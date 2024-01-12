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Старшина ВСУ под Николаевом убил командира и покончил с собой

«Никвести»: старшина ВСУ под Николаевом убил замкомандира роты, покончил с собой

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Thomas Peter/Reuters

В Николаевской области военнослужащий Вооруженных сил Украины убил заместителя командира роты, а после совершил самоубийство. Об этом сообщает украинское издание «Никвести».

«В поселке Березнеговатое в Николаевской области военнослужащий расстрелял заместителя командира роты», — следует из сообщения.

По данным издания, инцидент произошел 7 января. Нападавший имел звание старшины.

До этого глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что множество украинских новобранцев были отправлены на фронт без должной подготовки.

Ранее военнопленный ВСУ с позывным «Рыбак» рассказал, что на Украине повестки присылают алкоголикам и инвалидам из-за понимания командиров, что эти мобилизованные вряд ли вернутся назад. По его словам, для командиров важно только поймать и отправить мобилизованных. Он отметил, что дальнейшая судьба военных их не интересует. Военнопленный признался, что не хотел отправляться в зону боевых действий из-за низкого уровня подготовки. 7 января бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ потеряли 500 тысяч военнослужащих.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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