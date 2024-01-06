В ДНР сообщили о пострадавших при обстреле города Макеевка

В городе Макеевка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах ДНР.

По данным представительства ДНР в СЦКК, город обстреляли из артиллерии калибра 155 мм.

5 января глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины за день обстреляли три населенных пункта и один район республики.

По его словам, под обстрел попали города Донецк и Горловка, а также Макеевка и Ясиноватский район ДНР. Все ранения получили пять человек, отметил он.

До этого сообщалось, что в Белгороде после обстрелов возобновили курсы первой медпомощи. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что получил обращения с такой просьбой от местных жителей. Уже 5 января такие курсы провели на базе Центра молодежных инициатив.

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