Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пушилин предложил наградить всех героев СВО

Глава ДНР Пушилин: все герои спецоперации должны быть удостоены наград

close
100%
Александр Сухов/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что все герои специальной военной операции должны быть награждены, поскольку российские военные делают порой невозможное. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сделано очень много, и для нас важным является, чтобы все ребята, все настоящие герои, чтобы они были удостоены наград, причем как наград государственных, так и наград Донецкой народной республики», — заявил Пушилин.

По его словам, в парламент ДНР уже внесен законопроект об учреждении награды за освобождение Марьинки.

Ранее Пушилин рассказал, что для полного освобождения ДНР в рамках задач верховного главнокомандующего знаково освобождение Соледара, Артемовска и Марьинки.

«Это действительно важно в плане обеспечения безопасности, в плане продвижения и выхода на административные границы бывшей Донецкой области», — сказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что в настоящее время важно взять под контроль всю республику в рамках тех задач, которые поставил верховный главнокомандующий.

Ранее на Украине заочно приговорили Пушилина к 15 годам тюрьмы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами