Пушилин предложил наградить всех героев СВО

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что все герои специальной военной операции должны быть награждены, поскольку российские военные делают порой невозможное. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сделано очень много, и для нас важным является, чтобы все ребята, все настоящие герои, чтобы они были удостоены наград, причем как наград государственных, так и наград Донецкой народной республики», — заявил Пушилин.

По его словам, в парламент ДНР уже внесен законопроект об учреждении награды за освобождение Марьинки.

Ранее Пушилин рассказал, что для полного освобождения ДНР в рамках задач верховного главнокомандующего знаково освобождение Соледара, Артемовска и Марьинки.

«Это действительно важно в плане обеспечения безопасности, в плане продвижения и выхода на административные границы бывшей Донецкой области», — сказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что в настоящее время важно взять под контроль всю республику в рамках тех задач, которые поставил верховный главнокомандующий.

Ранее на Украине заочно приговорили Пушилина к 15 годам тюрьмы.