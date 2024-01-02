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Российский солдат ногой отбил сброшенный с дрона боеприпас ВСУ

RusVesna: российский военный ногой отбил сброшенный с дрона боеприпас ВСУ

Российский военный ударом ноги отбросил боеприпас, который сбросил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Канал опубликовал кадры, снятые дроном ВСУ, на которых видна группа российских военных. Один из них ударом ноги отбросил сброшенную с беспилотника гранату.

Уточняется, что снаряд сдетонировал на безопасном расстоянии и не причинил вреда военным.

19 декабря президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям РФ. Награды получили девять бойцов, которые проявили себя в ходе специальной военной операции.

2 января Telegram-канал «Военное дело» писал, что в Киеве уничтожен подземный бункер с заместителем главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Минобороны РФ также сообщало, что российская группировка войск «Запад» применила на Купянском направлении самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обеспечивающий всеракурсную защиту от любых беспилотников.

Ранее российские огнеметные системы уничтожили опорные пункты ВСУ под Угледаром.

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Операция на Украине
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