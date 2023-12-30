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В «Ростехе» рассказали, сколько российских БМП-2 выпущено в мире с 1980 года

«Ростех»: свыше 30 тыс. российских БМП-2 было выпущено в мире с 1980 года

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Сергей Аверин/РИА Новости

В мире с 1980 года выпустили свыше 30 тысяч машин БМП-2, заявил в эфире программы «Военная приемка» главный конструктор Курганмашзавода холдинга «Высокоточные комплексы» ГК «Ростех» Сергей Абдулов. Его слова приводит ТАСС.

«Более 30 тысяч изделий выпущено во всем мире. В свое время выпускалось до 200 единиц в месяц», — сказал Абдулов.

По его словам, в России БМП-2 в настоящее время не выпускают, но ремонтируют старые машины. При этом в Индии еще продолжают производить БМП-2 по лицензии.

До этого глава «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине опробуют новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты. По его словам, в настоящее время машина проходит испытания.

Новую версию боевой машины пехоты с боевым модулем «Синица», которая может функционировать без экипажа, разработала компания ВНИИ «Сигнал», входящая в холдинг «Высокоточные комплексы» (холдинг в свою очередь в «Ростех»). Чемезов рассказал, что для управления машиной достаточно и электронного планшета.

Ранее сообщалось, что «Ростех» нарастил производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня в 50 раз.

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