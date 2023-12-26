Польский генерал заявил, что ВС России пошли в наступление для разгрома ВСУ

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил в интервью Gazeta Wyborcza, что Россия перешла в наступление с целью прорыва украинской обороны и разгрома ВСУ.

По его словам, российская сторона с начала конфликта в несколько раз увеличила производство боеприпасов и военной техники. Он добавил, что российские войска с мая этого года получают качественно новую технику и применяют ее на поле боя, что позволяет им наращивать преимущество. Скшипчак отметил, что сейчас преимущество настолько большое, что украинцам приходится только защищаться.

«Речь идет не о том, чтобы удержать во что бы то ни стало тактические объекты. <...> А о том, чтобы украинская оборона не рухнула, в том числе и в глубине страны, чтобы ВСУ смогли отразить российское наступление и лишить их наступательного потенциала», — сказал он.

Генерал пришел к выводу, что территории, которые сейчас находятся под контролем российских сил, украинцам уже не вернуть.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил захват украинского города Марьинка российской армией.

Ранее Залужный объявил о переходе стратегии ВСУ к сохранению людей.