Пресс-секретарь президента Российской Федераци Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует созвониться с командиром батальона Александром Трошиным, участвовавшим во взятии Марьинки. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что Путин «планирует обязательно» позвонить Трошину.

До этого руководитель Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российские войска взяли под полный контроль Марьинку в Донецкой народной республике.

Позднее спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Александр Штупун заявил, что бои за Марьинку продолжаются.

10 декабря RT сообщал, что российские военные подняли флаг РФ над городом Марьинка в ДНР. Журналисты передавали, что штурмовые группы Вооруженных сил России закрепляются, усиливают позиции, а также проводят разведку ближайшей лесополосы и населенного пункта Георгиевка. Отступавшие из Марьинки подразделения противника пытались с помощью минометов и гранатометов сорвать ротацию живой силы, но безуспешно.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.