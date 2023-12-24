В Минобороны Украины назвали сроки проведения демобилизации

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что полная демобилизация в стране пройдет только после окончания боевых действий. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Общественное».

«Мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он передохнул или был частично уволен», — сообщил министр.

Подчеркивается, что о демобилизации в этом контексте говорить не приходится.

По словам министра, в обществе мобилизацию «демонизируют», и чтобы противостоять этому, в ведомстве готовят «матрицу мобилизации», которая объясняет, «как можно зайти в периметр для служения стране, что будет, когда ты зайдешь в него, как мы тебя будем тренировать, как ты будешь ехать на слаживание, какие будут отпуска и когда, как ты закончишь служить и выйдешь из этого периметра».

До этого Умеров анонсировал появление электронных повесток в ТЦК.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 14 февраля 2024 года. 23 ноября в Раде сообщили о подготовке общего закона о мобилизации.

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