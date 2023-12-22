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ВС РФ начали применять дроны для доставки провизии и боеприпасов на передовую

Минобороны: ВС РФ используют дроны для доставки провизии и снарядов на позиции

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях под Артемовском, начали применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для доставки снарядов и провизии на позиции в первой линии обороны. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, подразделения беспилотной авиации в составе «Южной» группировки войск участвуют в уничтожении техники и живой силы украинских отрядов. Также летательные аппараты применяют для ведения воздушной разведки и обнаружения мест дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако только этим задачи пилотов БПЛА не ограничиваются.

«В ходе ведения активной обороны подразделения беспилотной авиации <...> применяются и в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, которые удерживают первую линию обороны от украинских формирований, пытающихся прорваться сквозь наши позиции», — добавили в министерстве.

Согласно информации ведомства, в логистических целях дроны используют только в случае крайней опасности для транспортных средств. При этом за сутки один расчет квадрокоптера может организовать несколько десятков вылетов, целью которых является доставка российским солдатам необходимых боеприпасов и продуктов.

Утром 22 декабря министерство обороны РФ сообщило, что российские десантники взяли под свой контроль один из опорных пунктов ВСУ под Артемовском. Объект находится к северо-западу от населенного пункта, пояснили в ведомстве.

Ранее ВС РФ начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ».

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