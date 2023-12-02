В Запорожье военкомы начнут рейды по квартирам призывников

Сотрудники украинских военкоматов в Запорожье, находящемся под контролем Киева, начнут проводить рейды по квартирам призывников для их последующей мобилизации. Об этом объявил первый заместитель городского головы Александр Власюк, чьи слова приводит локальная газета «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Подробности вчерашнего решения запорожских властей начать рейды военкомов по квартирам города», — указывается в материале.

Согласно информации Власюка, для подомовых мобилизационных обходов будет сформирована 21 группа из представителей территориальных центров комплектований, полиции и муниципальной охраны. Помогать им будут сотрудники объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), которые позволят военкомам беспрепятственно попадать в подъезды.

«Их цель — найти призывников и вручить им повестки, а также выискивать уклонистов», — говорится в публикации.

Как уточняется в сообщении, поквартирный обход будет проводиться с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.

В октябре министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в стране будет запущена «смарт-мобилизация» – призывники смогут сами выбирать подразделение и воинскую специальность для будущей службы. Новая система будет дополнять традиционный порядок комплектования вооруженных сил через военкоматы. Призывники смогут применять новый способ поступления на службу добровольно. Пилотный проект будет запущен «через месяц-два».

Ранее на Украине мужчина сбежал из военкомата через окно.