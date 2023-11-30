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Экипажи российских боевых кораблей обучат бороться с морскими дронами противника

В российском ВМФ будут обучаться борьбе с морскими дронами

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CNN/YouTube

В программу боевой подготовки кораблей Военно-морского флота России войдет борьба с морскими беспилотными аппаратами. Об этом со ссылкой на источник в Минобороны РФ сообщает газета «Известия».

По словам собеседника издания, до специальной военной операции (СВО) корабли Военно-морского флота при сдаче курсовых задач выполняли боевые упражнения по уничтожению малоразмерной быстроходной цели или плавающей мины. Однако существовавшие ранее наставления и методики сейчас дополняются на основе полученного в СВО боевого опыта.

При этом, особо подчеркнул сотрудник министерства обороны, борьба с морскими беспилотниками значительно отличается от борьбы с быстроходными катерами. Поэтому экипажи кораблей для гарантированного уничтожения атакующих морских дронов учатся грамотно маневрировать, ставить помехи с помощью средств радиоэлектронной борьбы, вести визуальную и радиотехническую разведку.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук, заявил, что российские морские дроны, которые до конца года могут появиться в российских войсках, смогут облегчить задачи флота и будут выполнять особые задания.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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