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В результате обстрела ВСУ Херсонской области погибли полицейские

Четверо полицейских погибли при обстреле ВСУ здания ОМВД в Херсонской области

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Александр Кряжев/РИА Новости

Четверо сотрудников полиции погибли, 18 человек получили ранения при вчерашнем обстреле здания ОМВД в населенном пункте Юбилейное в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы региона.

«Четверо полицейских погибли на месте, 18 человек ранены в результате обстрела из реактивной систем залпового огня HIMARS вчера утром», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, пятеро полицейских получили тяжелые ранения. Их госпитализировали, остальным помощь оказали на месте происшествия.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) посредством обстрела повредили Каховскую подстанцию, из-за чего в Херсонской область происходят перебои с электричеством.

28 ноября посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего пострадали пять мирных жителей.

Ранее Белгородский губернатор впервые за полгода заявил об отсутствии обстрелов за сутки.

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