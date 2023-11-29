Российский атомный крейсер покинул доки Северодвинска

Атомный подводный крейсер «Архангельск» проекта «Ясень-М» вышел из доков предприятия «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Северодвинске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня, 29 ноября, в Северодвинске состоялась церемония вывода из эллинга под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова», — сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что кораблю было присвоено имя в честь города воинской славы Архангельска, жители которого внесли вклад в создание российского морского флота и освоение северных морей.

В ВМФ отметили, что командование флота будет и впредь уделять первостепенное внимание развитию атомного флота, который является гарантией безопасности России.

«Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом в нашей общей с промышленностью работе», — сказал главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

До этого главком ВМФ сообщал, что в России будет продолжено строительство серии подлодок проекта 636.3 «Варшавянка».

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