Не менее 15 человек погибли в результате отравления химическим оружием продуктов питания со стороны ВСУ. Об этом заявил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает РИА Новости.

«В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек», - заявил Кириллов, выступая на сессии III Конгресса молодых ученых.

Генерал уточнил, что обнаруженные компоненты химоружия «производятся только в одной стране», не уточнив ее названия. По его словам, речь идет об очень дорогом веществе.

27 ноября сообщалось, что Россия https://www.gazeta.ru/social/news/2023/11/27/21798811.shtml

передачи Украине химикатов из США. Замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский заявил, что опасные вещества передают солдатам ВСУ, а также воюющим на их стороне иностранцам.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины применяют химическое оружие на Артемовском и Донецком направлениях.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев оценил риски утраты Украиной контроля над биологическими объектами.