В КНДР показали фото с успешного запуска разведспутника

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии с запуска разведывательного спутника «Маллиген-1». Материал размещен на сайте агентства.

«Государственное главное управление КНДР по аэрокосмической технике в 22 часа 42 минуты и 28 секунд (16:42:28 по мск) 21 ноября 112 года чучхе (2023) успешно произвело запуск спутника-разведчика «Маллиген-1» с помощью ракеты-носителя нового типа «Чхоллима-1» на космодроме Соху в уезде Чхольсан провинции Северный Пхеньян», — говорится в сообщении ЦТАК.

Ракета-носитель нового типа «Чхоллима-1» нормально пролетела по намеченной траектории полета, а через 705 секунд после запуска, в 22 часа 54 минуты 13 секунд точно вывела спутник-разведчик «Маллиген-1» на орбиту.

До этого стало известно о восстановлении разведопераций Южной Кореи на границе с КНДР в ответ на запуск разведывательного спутника Северной Кореей.

24 июля в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В ответ в Сеуле заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.

15 августа глава минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна.

8 сентября КНДР спустила на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием.

11 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября два лидера встретились на космодроме Восточный.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».