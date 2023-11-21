В ХАМАС назвали число жертв израильских обстрелов в секторе Газа

Член политбюро движения ХАМАС Халиль аль-Хайя в ходе пресс-конференции в Бейруте заявил, что в результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа погибло более 14 тысяч человек. Трансляция велась в Telegram-канале радикального исламистского движения.

По его словам, в секторе Газа из-за обстрелов Израиля погибло более 14 тысяч человек, среди них более 5,8 тысячи детей. Более 33 тысяч человек получили ранения.

До этого ливанская газета Al Shark со ссылкой на источники, знакомые с черновиком соглашения, писала, что движение ХАМАС по условиям перемирия с Израилем намерено отпускать по 10 израильских заложников в день.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения одного из резервных батальонов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что в переговорах с исламистским движением ХАМАС по освобождению заложников достигнут прогресс.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.