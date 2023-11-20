Комплекс обороны вертолетов «Витебск» модернизируют с учетом опыта СВО

Представитель входящего в госкорпорацию «Ростех» концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) сообщил о производящейся в настоящий момент модернизации бортового комплекса обороны (БКО) «Витебск» с учетом опыта использования в ходе спецоперации на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«В усовершенствованном комплексе будут учтены особенности подавления средств, которые применяет противник для поражения наших вертолетов армейской авиации, и перспективных средств, которые у него появятся в обозримом будущем», — сообщил представитель разработчиков комплекса.

Отмечается, что сейчас эта система обороны получает «максимально положительные отзывы» от летчиков. Такие комплексы в основном устанавливают на борт вертолетов Ка-32.

До этого сообщалось, что российский Ка-32 привлек внимание пилотов американских F-35 на выставке в Дубае. В большинстве случаев их вопросы были связаны с эффективностью вертолетов Ка-32А11М, а также их техническими характеристиками.

Ранее комплекс обороны «Витебск» назвали «яйцами жизни».