Арабский телеканал заявил об ударе Израиля по складу медкомплекса «Аш-Шифа» в Газе

Катарский телеканал Al-Jazeera утверждает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) якобы ударила по складу медикаментов и медицинскому оборудованию в медицинском комплексе «Аш-Шифа» в секторе Газа.

15 ноября ЦАХАЛ начал штурм больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, назвав его «точной и целенаправленной операцией».

«Оккупационная (израильская — прим. ред.) армия взорвала склад медикаментов и медицинское оборудование на территории больницы («Аш-Шифа» — ред.)», — заявляет телеканал.

Согласно источникам Al-Jazeera, израильские военные также задержали некоторых перемещенных лиц и родственников пострадавших, укрывающихся в больнице.

Al Jazeera — международная новостная телевизионная сеть на арабском языке в Катаре. Радиовещательная корпорация базируется в Дохе. С обострения палестино-израильского конфликта Al Jazeera освещает происходящее в секторе Газа.

Известно, что уже более 10 лет политбюро радикального палестинского движения ХАМАС и большинство его лидеров находятся в Катаре.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.