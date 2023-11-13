Конфликт между Москвой и Киевом должен завершиться по «вьетнамскому» сценарию. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, правительство РФ не устраивает «корейский» сценарий урегулирования украинского кризиса. Как отметил Рогов, данный способ предполагает лишь «заморозку» боевых действий. Однако российская сторона стремится к окончательному завершению конфликта.

«Нам нужен не «корейский» сценарий, а «вьетнамский», предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев», — подчеркнул Рогов.

11 ноября американский журнал The Atlantic опубликовал статью, в которой говорилось о желании стран Запада завершить украинский конфликт по «корейскому» сценарию. Автор публикации Энн Эпплбаум указала, что данный план предполагает создание военных баз НАТО на территории Украины.

На следующий день бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал украинские власти извлечь несколько уроков из завершения войны на Корейском полуострове в 1953 году. Как он написал в колонке для Bloomberg, Киеву следует пойти по стопам Сеула и начать переговоры по принципу «мир в обмен на землю».

Ранее в офисе президента Украины раскритиковали Запад за предложение отдать территории в обмен на мир.