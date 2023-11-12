На Украине прекратили звучать сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги перестали раздаваться в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные национального ресурса по оповещению населения.

Согласно информации ресурса, в настоящее время все украинские регионы снова находятся в зеленой зоне.

Некоторое время назад в вышеуказанных регионах включили сигналы тревоги.

Накануне звуки взрывов прогремели в Днепровском районе Херсона.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине призвали отказаться от длинных воздушных тревог ради прибыли.