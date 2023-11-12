Сигналы воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги слышны в южной части Израиля. Об этом сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«На юге Израиля прозвучали сирены», — указывается в публикации.

Дополнительной информации пока не приводится.

Незадолго до этого лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил о нанесении ударов по Израилю ракетами весом в полтонны.

Израиль намерен взять контроль над безопасностью в Газе после завершения боевых действий и «не отдаст» анклав международным силам, заявил Биньямин Нетаньяху. Ранее он заверял, что страна не стремится оккупировать сектор. Арабские СМИ со ссылкой на источники сообщили о договоренности ХАМАС и Израиля по обмену женщин и детей, ЦАХАЛ отчитался о поражении 15 тыс. объектов в анклаве с начала конфликта, а в ХАМАС обвинили израильскую армию в ударах по 135 больницам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сигнал воздушной тревоги прозвучал на севере Израиля.