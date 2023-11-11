В Иране заявили о блокировке армии Израиля у больницы в Газе

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате ожесточенных боев были остановлены палестинскими силами в районе медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim в Telegram.

Отмечается, что бойцы палестинских формирований дали отпор израильским военным «более чем на пяти направлениях в городе Газа».

По данным Tasnim, палестинская сторона сформировала мощную линию обороны и остановила продвижение ЦАХАЛ к медицинскому центру «Аш-Шифа», некоторые израильские военные вовсе попали в засаду.

Также Tasnim сообщает об уничтожении танков ВС Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.