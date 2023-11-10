Минобороны Украины сообщило о расходах в 2024 году

Министерство обороны Украины сообщило, что в следующем году расходы ведомства составят 1,164 триллиона гривен, или 32,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новостию

«Расходы министерства обороны будут составлять 1,164 триллиона гривен (32,3 миллиарда долларов — ред.), 862 миллиарда гривен (почти 23 миллиарда долларов – ред.), или 74,1% — на содержание военнослужащих ВСУ и государственной специальной службы транспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги будут направлены на заработную плату, форму, амуницию, питание и средства индивидуальной защиты.

Ранее посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова написала в соцсетях, что основной объем средств, которые президент США Джо Байден запросил у конгресса для Киева, планируют направить на военные нужды. При этом часть из них предназначена Пентагону на восполнение переданного с собственных складов вооружения. Посол пояснила, что на восполнение оборонных товаров со складов минобороны США, а также возмещение расходов на услуги, военное образование и подготовку, предоставленные правительству Украины, предназначены $18 млрд.

Ранее Байден призвал конгресс продолжать бесперебойно снабжать оружием Украину.