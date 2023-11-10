Средства РЭБ обезвредили украинский беспилотник в Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что средства РЭБ обезвредили украинский беспилотник на территории Ливенского района области. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

«Место происшествия оцеплено для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий. Ситуация находится под контролем, пострадавших нет», — сообщил чиновник.

О беспилотнике какого типа идет речь, не уточняется.

21 сентября Клычков сообщил, что в Орловской области обезвредили два БПЛА, пытавшихся атаковать топливно-энергетический комплекс. Позднее стало известно, что беспилотник, атаковавший нефтебазу «Дружба» в Орловской области, нес на себе 10 кг пластида с поражающими элементами. БПЛА не сдетонировал. Второй взорвавшийся дрон был моделью кустарной сборки.

В ночь на 21 сентября Минобороны России заявило, что Украина предприняла попытку атаковать объекты на территории РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате операции противовоздушной защиты над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских беспилотников. Также были сбиты по одному БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».