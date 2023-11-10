В Иране предупредили о неизбежном расширении войны на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт неизбежно разрастается. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время телефонного разговора со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, пишет иранское агентство Tasnim.

Глава иранского МИД предупредил, что война может расшириться на Ближнем Востоке из-за усиления интенсивности войны в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее израильская армия уничтожила командиров ХАМАС.