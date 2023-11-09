В ХАМАС прокомментировали гибель мирных израильтян во время атак

Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что при атаке на Израиль 7 октября бойцам движения был отдан приказ не атаковать женщин, детей и пожилых людей, однако ситуация вышла из-под контроля. Об этом сообщает El Mundo.

По его словам, командующий военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф приказал людям из ХАМАС не нападать на женщин, детей и стариков, но после взятия под контроль военных позиций появился пробел в безопасности вокруг Газы, ситуация вышла из-под контроля.

Он добавил, что когда многие палестинцы вошли в израильские поселения, то произошло много всего, а за некоторые ситуации несут ответственность израильтяне.

До этого премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что Израиль фактически воюет со всем палестинским народом.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.