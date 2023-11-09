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В России сравнили индийский ракетный комплекс «Пралай» с «Искандером»

«Известия»: индийский «Пралай» еще не дотягивает до российского «Искандера»

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Варвара Гертье/РИА Новости

Ракетный комплекс «Пралай», разработанный индийскими специалистами, пока нельзя сравнивать с российским ракетным комплексом «Искандер» по его тактико-техническим характеристикам. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, 8 ноября в Индии официально объявили о завершении испытаний нового комплекса. Однако данный вид техники все еще не дотягивает до российского аналога по своей эффективности.

Согласно имеющейся информации, в состав «Пралая» входят твердотопливные ракеты. Особенностью данных снарядов является квазибаллистическая траектория движения, благодаря которой на финальном отрезке пути ракета маневрирует для преодоления противоракетной обороны (ПРО) потенциального противника.

При этом РФ первой в мире получила ракеты такого типа. Именно они используются при работе с «Искандерами», что сразу привлекло внимание индийской стороны.

В какой-то момент Нью-Дели даже пытался заключить с Москвой сделку по покупке этих ракетных комплексов, однако российские власти отказались. В результате Индии пришлось начать разработку собственных вооружений.

«Они надеются этой ракетой закрыть оперативно-тактические задачи, которые стоят перед их армией на границе с Китаем. Ее планируют размещать именно там», — подчеркнул военный эксперт Дмитрий Корнев.

Другой военный эксперт Юрий Лямин, в свою очередь, обратил внимание на большие различия между «Пралаем» и «Искандером». По его словам, данные образцы техники никак друг с другом не связаны и даже внешне выглядят по-разному.

Более того, опрошенные специалисты не исключили, что в будущем отставание Индии от других стран в регионе в области ракетных технологий будет только расти. В настоящее время государство находится в догоняющей позиции по отношению к КНР и Пакистану, уточнил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Ранее «Искандеры» назвали самым мощным оружием российских войск в зоне спецоперации на Украине.

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