На выставке вооружений в Таиланде впервые не представлены российские образцы

Российские образцы вооружений впервые с 2022 года не представлены на международной выставке «Оборона и безопасность 2023», которая проходит в Таиланде раз в два года. Об этом сообщает РИА Новости.

Указанное мероприятие начали проводить в Бангкоке в 2001 году, и обычно оно сопровождается различными семинарами и конференциями по соответствующей тематике. При этом выставка считается одной из крупнейших в Азии.

Долгое время Москва также активно принимала в ней участие. В рамках «Обороны и безопасности» российские компании демонстрировали вертолеты и стрелковое оружие. Кроме того, на мероприятии были неоднократно представлены военно-морское оборудование и другие виды вооружений.

Как указано в материале, в последнее десятилетие вертолеты из РФ стали достаточно востребованы в Таиланде. В частности, они нашли свое место в авиации сухопутных войск королевства.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса Бангкоку не удалось организовать очередную выставку, и ее пришлось перенести на следующий год. Тогда у гостей мероприятия была возможность среди иных экспонатов увидеть российские боевые багги спецназа «Чаборз». По данным агентства, техника победила в тендере сил специального назначения Таиланда.

Однако в 2023 году на «Обороне и безопасности» представлен только вертолет Ка-32 в единственном экземпляре. Его можно заметить в виде масштабной модели на стенде тайского Департамента по предотвращению и преодолению последствий ЧС.

«Это очень хорошие вертолеты, они отлично себя зарекомендовали за последние четыре года», — прокомментировали сотрудники на указанном стенде.

Тем не менее других российских образцов на выставке не оказалось. Среди стран СНГ в мероприятии принял участие только Казахстан, продемонстрировавший пулеметы НСВ «Утес».

Ранее в Совете Безопасности РФ рассказали об успехах страны в создании ракетно-ядерного оружия.