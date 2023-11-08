На Украине прокомментировали попытку покушения на депутата в Луганске

В главном управлении разведки министерства обороны Украины взяли на себя ответственность за покушение на депутата Народного совета Луганской народной республики, экс-начальника управления Народной милиции республики Михаила Филипоненко. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В ГУР МО страны уточнили, что велась «специальная операция» по организации покушения на политика в Луганске.

В среду, 8 ноября, стало известно, что в Луганске при взрыве автомобиля не выжил экс-глава Народной милиции Филипоненко. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области Владимир Рогов также заявил о подрыве машины Филипоненко, по его словам, инцидент произошел возле дома, где жил полковник. После взрыва проезжавшие мимо водители пытались оказать депутату помощь.

В прошлом году на политика пытались совершить покушение. В феврале 2022 года на парковке здания представительства ЛНР в СЦКК, которое тогда возглавлял Филипоненко, взорвалась машина, находившаяся рядом с авто полковника. Филипоненко и его водитель получили ранения.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении подготовки покушений разведки Украины на руководство Крыма.