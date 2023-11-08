Американский дрон развернулся вблизи Крыма после слов Путина

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Военно-воздушных сил США изменил траекторию полета над Черным морем вблизи полуострова Крым после решения российского президента Владимира Путина о постоянном патрулировании региона. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Из данных портала следует, что инцидент произошел 8 ноября. Свою траекторию изменил дрон RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10. Он находился в территориальных водах Болгарии и Турции. Беспилотник также неоднократно подлетал к границам РФ и Крыму.

До этого Минобороны РФ сообщало, что украинский дрон попытался нанести удар по Брянской области.

Инцидент произошел вечером 7 ноября около 17:00 мск. Речь идет о беспилотнике самолетного типа. Аппарат был уничтожен в небе над Брянской областью. О возможных повреждениях в результате падения осколков не сообщалось.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.