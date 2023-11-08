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У российских военных появится стратосферный ударно-разведывательный комплекс

«Известия»: военные РФ получат стратосферный разведывательно-ударный комплекс

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Евгений Биятов/РИА Новости

Армии России планируется предоставить перспективный стратосферный разведывательно-ударный комплекс. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе страны.

По информации издания, разработка стратосферного комплекса в настоящий момент уже идет.

Одной из особенностей РУК будет возможность размещения модульной полезной нагрузки. Речь о подвесных контейнерах с радарами, системами радиотехнической разведки и оптико-электронных станций.

В задачи перспективного стратосферного РУК войдет обнаружение в режиме реального времени целей в зоне боевых действий.

Планируется, что разработанное оборудование РУК включит в себя подвесные контейнеры, созданные в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч».

По версии военного эксперта Дмитрия Корнева, стратосферный РУК в первую очередь требуется для сухопутных войск РФ.

До этого стало известно, что российский производитель дронов «Робоавиа» откроет завод в Ростове-на-Дону.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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