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Минобороны Украины сокращает сроки поставок оружия для ВСУ

Минобороны Украины сокращает сроки поставок оружия для ВСУ, сокращая испытания

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Министерство обороны Украины сообщило о сокращении сроков поставок вооружения для Вооруженных сил страны, возложив ответственность на производителей, которые должны сократить процесс испытаний. Об этом РИА Новости.

«С 1 ноября министерство обороны Украины существенно сократило сроки поставки техники и оружия (отечественного производства. — «Газета.Ru») для ВСУ», — отмечается в сообщении.

Также отмечается, что в период военного положения должен быть упрощен процесс испытаний вооружения.

Ранее немецкий концерн Rheinmetall согласился передать Украине больше вооружений. По словам дипломата, 3 ноября он встретился с гендиректором Rheinmetall Армином Паппергером, который и пообещал усилить поддержку Киева. О том, какое именно вооружение обещал поставить Rheinmetall, политик не рассказал.

До этого сообщалось, что Минобороны Украины сократило сроки поставок оружия в армию. Добиться этого, по словам представителей ведомства, удалось благодаря отказу от ряда испытаний.

Ранее стало известно, сколько денег понадобится Украине от Запада для покрытия военного дефицита.

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